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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
КуПС - Слован
КуПС - Слован: обзор матча 17 сентября 2020
КуПС
17.09.2020, четверг, 18:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Слован
120'
А. Удо
111'
Ж. Медведь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КуПС - Слован
Пенальти не реализован!
N.
ГОЛ!
Б. Аджей-Боатенг
4:3
Пенальти не реализован!
Р. Ратао
ГОЛ!
N. Tomas
3:3
Пенальти не реализован!
Р. Ратао
ГОЛ!
Й. де Кампс
2:3
Пенальти не реализован!
И. Нисканен
ГОЛ!
А. Ожболт
2:2
ГОЛ!
А. Удо
2:1
ГОЛ!
В. Де Марко
1:1
ГОЛ!
П. Пеннанен
1:0
ГОЛ! 1:1!
А. Удо
Пас отдал
U. Sale
120'
Замена
И. Тарасов
️️️️
V. Saxman
115'
Замена
U. Sale
️️️️
С. Саволайнен
115'
114'
Замена
А. Ожболт
️️️️
Ж. Медведь
111'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Медведь
Пас отдал
В. Де Марко
Замена
T. Manga
️️️️
J. Pirttijoki
88'
Желтая карточка
И. Нисканен
85'
69'
Замена
N.
️️️️
И. Рабиу
69'
Замена
А. Чаврич
️️️️
Э. Даниэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
8
Петтери Пеннанен
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
18
Juho Pirttijoki
ЦФ
4
Nuno Tomas
ЦФ
20
Ville Saxman
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
6
Саку Саволайнен
РФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Слован
1
Доминик Грейф
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
81
Вернон Де Марко
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Давид Холман
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
67
Йори де Кампс
ЦП
23
Эрик Даниэль
ЦП
55
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
КуПС
19
Игорь Тарасов
ЦП
13
Аниекпено Удо
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
17
Tabi Manga
ЦФ
7
Usman Sale
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
10
Ats Purje
ЦФ
Слован
30
Михал Сулла
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
22
Nono
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
9
Ален Ожболт
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
2-1-1-5
19
Аджей-Боатенг
3
Пикк
8
Пеннанен
16
Ниссила
18
99
Ранжел
20
4
6
Саволайнен
3-5-1-1
1
Грейф
25
Паушек
14
Абена
81
Де Марко
8
Холман
10
Рабиу
67
де Кампс
23
Даниэль
12
Байрич
9
Ратао
55
Медведь
18
17
17
18
20
19
Тарасов
19
Тарасов
20
6
Саволайнен
7
7
6
Саволайнен
55
Медведь
9
Ожболт
9
Ожболт
55
Медведь
23
Даниэль
77
Чаврич
77
Чаврич
23
Даниэль
10
Рабиу
22
22
10
Рабиу
Остались в запасе
КуПС
Слован
13
Аниекпено Удо
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
10
Ats Purje
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
36
Лукас Ловат
ЛЗ
30
Михал Сулла
ВР
29
Василь Божиков
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
13
Аниекпено Удо
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
10
Ats Purje
ЦФ
Остались в запасе
36
Лукас Ловат
ЛЗ
30
Михал Сулла
ВР
29
Василь Божиков
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча КуПС - Слован
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Слован
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Информация о матче
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