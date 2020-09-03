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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Даллас
Канзаc Сити - Даллас: обзор матча 03 сентября 2020
Канзаc Сити
03.09.2020, четверг, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Даллас
45+3'
K. Shelton
9'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Даллас
Замена
E. Hurtado
️️️️
Ф. Эрнандес
90'
+3
84'
Желтая карточка
Т. Сантос
64'
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Х. Феррейра
64'
Замена
С. Москера
️️️️
Б. Сервания
Замена
G. Zusi
️️️️
К. Дюк
57'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
G. Fernandes
57'
54'
Желтая карточка
М. Барриос
46'
Замена
B.
️️️️
M. Hedges
Замена
M. Besler
️️️️
G. Smith
46'
ГОЛ! 1:1!
K. Shelton
Пас отдал
G. Fernandes
45'
+3
42'
Замена
K. Zobeck
️️️️
Д. Маурер
31'
Желтая карточка
Б. Сервания
19'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Б. Акоста
9'
ГОЛ! 0:1!
F. Jara
Пас отдал
Б. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
16
Graham Smith
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
13
Amadou Dia
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Даллас
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-1-5
29
14
Пунчец
24
Линдси
14
28
Дюк
21
Эрнандес
11
6
Бусио
77
Расселл
11
16
4-3-3
1
Маурер
14
Нельсон
24
Холлингшид
2
3
Циглер
6
Акоста
21
Сантос
23
Сервания
7
Барриос
27
Феррейра
29
16
5
5
16
28
Дюк
8
8
28
Дюк
11
20
Шаллой
20
Шаллой
11
21
Эрнандес
9
9
21
Эрнандес
1
Маурер
30
30
1
Маурер
6
Акоста
6
Тессманн
6
Тессманн
6
Акоста
27
Феррейра
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
27
Феррейра
2
5
5
2
23
Сервания
33
Москера
33
Москера
23
Сервания
Остались в запасе
Канзаc Сити
Даллас
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
13
Amadou Dia
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
Главный тренер
Питер Вермес
8
Andres Ricaurte
ЦФ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
13
Amadou Dia
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
Остались в запасе
8
Andres Ricaurte
ЦФ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Канзаc Сити - Даллас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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