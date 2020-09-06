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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Уиком Уондерерс
Брентфорд - Уиком Уондерерс: обзор матча 06 сентября 2020
Брентфорд
06.09.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Уиком Уондерерс
32'
Э. Пайннок
76'
Д. Хорган
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Уиком Уондерерс
Замена
Х. Валенсия
️️️️
Д. Томпсон
84'
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Фосу
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хорган
75'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Уилер
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Э. Маркондес
72'
65'
Замена
Д. Хорган
️️️️
J. Parker
65'
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Самуэль
48'
Красная карточка
Д. Гейп
ГОЛ! 1:0!
Э. Пайннок
Пас отдал
М. Йенсен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
27
Joshua Parker
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Брентфорд
31
Эльери Балькомб
ВР
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Уиком Уондерерс
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
16
Giles Phillips
ЦФ
4-3-2-1
12
Дэниэльс
3
Генри
2
Пайннок
2
Томпсон
5
Гуд
8
Йенсен
10
Маркондес
8
Замбурек
24
Фосу
7
Каньос
17
Тони
3-1-4-2
21
Оллсоп
32
Чарльз
26
Стюарт
3
Якобсон
15
Гейп
2
Гриммер
10
Блумфилд
22
Фримен
7
Уилер
9
Самуэль
27
24
Фосу
88
Форсс
88
Форсс
24
Фосу
2
Томпсон
16
Валенсия
16
Валенсия
2
Томпсон
10
Маркондес
26
Баптист
26
Баптист
10
Маркондес
7
Уилер
44
Оньединма
44
Оньединма
7
Уилер
9
Самуэль
20
Кашкет
20
Кашкет
9
Самуэль
27
7
Хорган
7
Хорган
27
Остались в запасе
Брентфорд
Уиком Уондерерс
31
Эльери Балькомб
ВР
Главный тренер
Томас Франк
16
Giles Phillips
ЦФ
6
Кертис Томпсон
ЦП
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
31
Эльери Балькомб
ВР
Остались в запасе
16
Giles Phillips
ЦФ
6
Кертис Томпсон
ЦП
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Брентфорд - Уиком Уондерерс
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
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