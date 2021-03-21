Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Рид
Альтах - Рид: обзор матча 21 марта 2021
Альтах
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Рид
58'
Э. Шрайнер
90+1'
Э. Шрайнер (П)
33'
Ю. Вайссмайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Рид
90'
+2
Замена
М. Лакнер
️️️️
Д. Оффенбахер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Шрайнер
90'
+1
90'
Желтая карточка
Л. Мейсль
86'
Замена
P. Möschl
️️️️
Ю. Вайссмайер
85'
Желтая карточка
M. Canadi
Желтая карточка
Й. Тартаротти
83'
Замена
C. Bukta
️️️️
C. Obasi
79'
72'
Замена
M. Canadi
️️️️
P. Schmidt
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
M. Meilinger
70'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
D. Maderner
70'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шрайнер
Пас отдал
Н. Суботич
58'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
С. Гуэ
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Вайссмайер
Пас отдал
К. Боатенг
Желтая карточка
Н. Эдокполор
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
0
A. Wiss
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
Рид
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
3-2-3-2
39
5
Дабанли
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
37
Эдокполор
3
Суботич
10
Гуэ
27
Хаудум
11
0
9
3-3-1-3
1
Радлингер
3
Боатенг
5
55
Мейсль
12
Байич
8
Оффенбахер
4
Зигль
18
Груль
19
10
Вайссмайер
28
0
33
33
0
9
0
0
9
11
20
Тартаротти
20
Тартаротти
11
10
Гуэ
16
Шрайнер
16
Шрайнер
10
Гуэ
10
Вайссмайер
25
25
10
Вайссмайер
19
8
8
19
8
Оффенбахер
6
Лакнер
6
Лакнер
8
Оффенбахер
Остались в запасе
Альтах
Рид
16
Tino Casali
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
0
A. Wiss
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
0
A. Wiss
ЦП
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Альтах - Рид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
Рид
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+