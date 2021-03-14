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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - ЛАСК
Рид - ЛАСК: обзор матча 14 марта 2021
Рид
14.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
0 : 3
Завершен
ЛАСК
31'
Р. Реннер
54'
Р. Реннер
77'
Г. Траунер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - ЛАСК
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
А. Байич
85'
Замена
M. Kerhe
️️️️
М. Груль
82'
Замена
B. Gschweidl
️️️️
M. Lercher
82'
82'
Замена
M. Altunbas
️️️️
Х. Балич
82'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
77'
ГОЛ! 0:3!
Г. Траунер
Пас отдал
Т. Гойгингер
74'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
С. Нутц
62'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
P. Schmidt
62'
59'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
П. Михорль
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Реннер
Желтая карточка
Л. Мейсль
38'
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Реннер
Пас отдал
Й. Эггештайн
17'
Желтая карточка
А. Андраде
Пенальти не реализован!
М. Груль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рид
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-3-1-3
1
Радлингер
3
Боатенг
5
55
Мейсль
4
Зигль
22
Нутц
12
Байич
18
Груль
19
25
28
3-1-4-2
30
Шлагер
15
Рамзебнер
18
Траунер
16
Андраде
8
Холланд
21
Мадсен
34
Михорль
26
Ранфтль
36
Реннер
19
Эггештайн
18
Балич
18
Груль
3
3
18
Груль
22
Нутц
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
22
Нутц
12
Байич
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
12
Байич
5
9
9
5
19
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
19
18
Балич
26
26
18
Балич
19
Эггештайн
29
Райтер
29
Райтер
19
Эггештайн
34
Михорль
36
Гойгингер
36
Гойгингер
34
Михорль
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
Остались в запасе
Рид
ЛАСК
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
34
Ян Боллер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Остались в запасе
34
Ян Боллер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Рид - ЛАСК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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