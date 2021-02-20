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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рид
Хартберг - Рид: обзор матча 20 февраля 2021
Хартберг
20.02.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Рид
28'
Д. Тадич
3'
С. Нутц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Рид
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
79'
Замена
М. Шмербек
️️️️
С. Хорват
79'
Желтая карточка
Ф. Флеккер
74'
70'
Замена
B. Gschweidl
️️️️
P. Schmidt
69'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
Ю. Вайссмайер
Замена
Ю. Хайль
️️️️
L. Ried
64'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
A. Lienhart
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
Пас отдал
M. Gollner
28'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Нутц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
27
Lukas Ried
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Рид
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
4-3-2-1
1
Свете
6
33
Лукенедер
4
31
Роттер
27
23
Кайнц
29
Нимага
30
Хорват
29
Флеккер
24
Тадич
3-3-1-3
1
Радлингер
3
Боатенг
5
55
Мейсль
12
Байич
22
Нутц
4
Зигль
18
Груль
19
10
Вайссмайер
28
6
7
Эртльталер
7
Эртльталер
6
27
28
Хайль
28
Хайль
27
30
Хорват
34
Шмербек
34
Шмербек
30
Хорват
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
10
Вайссмайер
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
10
Вайссмайер
19
9
9
19
Остались в запасе
Хартберг
Рид
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
11
Матия Хорват
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
11
Матия Хорват
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Хартберг - Рид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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