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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Альтах
Рид - Альтах: обзор матча 12 декабря 2020
Рид
12.12.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Альтах
45'
А. Байич
42'
М. Фишер (П)
78'
М. Турнвальд
82'
Э. Шрайнер
86'
Э. Шрайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Альтах
90'
+4
Желтая карточка
Б. Дабанли
89'
Замена
P. Netzer
️️️️
Э. Шрайнер
86'
ГОЛ! 1:4!
Э. Шрайнер
Пас отдал
М. Турнвальд
86'
Замена
M. Meilinger
️️️️
Э. Карич
82'
ГОЛ! 1:3!
Э. Шрайнер
Пас отдал
M. Stefel
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
М. Зигль
82'
Замена
К. Боатенг
️️️️
C. Reiner
81'
Замена
M. Canadi
️️️️
А. Байич
81'
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Турнвальд
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
B. Gschweidl
76'
72'
Замена
A. Casar
️️️️
A. Wiss
72'
Замена
M. Stefel
️️️️
D. Nussbaumer
Желтая карточка
М. Груль
61'
46'
Замена
C. Obasi
️️️️
D. Maderner
ГОЛ! 1:1!
А. Байич
Пас отдал
М. Груль
45'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Фишер
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
С. Нутц
41'
Желтая карточка
B. Takougnadi
23'
22'
Желтая карточка
Э. Шрайнер
19'
Желтая карточка
М. Турнвальд
Вторая желтая
М. Лакнер
11'
Желтая карточка
М. Лакнер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
0
D. Nussbaumer
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
Рид
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Альтах
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
7
Mario Stefel
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
1-4-1-5
5
4
Зигль
22
Нутц
6
Лакнер
12
Байич
18
Груль
28
9
31
6
34
3-5-2
39
18
Карич
34
Турнвальд
5
Дабанли
0
30
Фишер
16
Шрайнер
10
Гуэ
0
23
9
12
Байич
8
8
12
Байич
6
3
Боатенг
3
Боатенг
6
22
Нутц
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
22
Нутц
4
Зигль
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
4
Зигль
9
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
9
0
7
7
0
9
0
0
9
0
8
8
0
16
Шрайнер
5
5
16
Шрайнер
18
Карич
11
11
18
Карич
Остались в запасе
Рид
Альтах
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
99
Jakob Odehnal
ЦФ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
Остались в запасе
99
Jakob Odehnal
ЦФ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рид - Альтах
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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