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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Хартберг
Рид - Хартберг: обзор матча 07 ноября 2020
Рид
07.11.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Хартберг
17'
С. Нутц
52'
С. Пейнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Хартберг
Замена
Л. Мейсль
️️️️
С. Нутц
87'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
С. Пейнтсил
84'
84'
Замена
S. Rakowitz
️️️️
Т. Кайнц
73'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
С. Хорват
Замена
B. Gschweidl
️️️️
S. Sulley
73'
Замена
М. Лакнер
️️️️
Д. Оффенбахер
71'
59'
Желтая карточка
Т. Роттер
54'
Замена
L. Ried
️️️️
A. Yoda
ГОЛ! 2:0!
С. Пейнтсил
52'
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Нутц
Пас отдал
B. Takougnadi
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
19
Saddam Sulley
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
30
Саша Хорват
АП
18
Abdoul Yoda
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рид
55
Лука Мейсль
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
1-3-1-5
1
Радлингер
5
22
Нутц
8
Оффенбахер
4
Зигль
18
Груль
19
30
Пейнтсил
28
6
31
3-2-2-1-2
1
Свете
31
Роттер
39
28
Хайль
33
Лукенедер
14
Клем
23
Кайнц
55
Реп
30
Хорват
24
Тадич
18
30
Пейнтсил
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
30
Пейнтсил
22
Нутц
55
Мейсль
55
Мейсль
22
Нутц
8
Оффенбахер
6
Лакнер
6
Лакнер
8
Оффенбахер
19
9
9
19
23
Кайнц
10
10
23
Кайнц
30
Хорват
7
Эртльталер
7
Эртльталер
30
Хорват
18
27
27
18
Остались в запасе
Рид
Хартберг
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рид - Хартберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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