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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Штурм
Рид - Штурм: обзор матча 24 октября 2020
Рид
24.10.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Штурм
9'
С. Хирлендер
78'
И. Любич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Штурм
Замена
M. Haas
️️️️
M. Canadi
89'
87'
Замена
️️️️
А. Кюн
87'
Замена
S. Zettl
️️️️
С. Хирлендер
86'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
80'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Я. Яншер
80'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
И. Любич
78'
ГОЛ! 0:2!
И. Любич
Замена
Л. Мейсль
️️️️
V. Grubeck
75'
Желтая карточка
B. Takougnadi
72'
72'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
Красная карточка
C. Reiner
68'
Замена
B. Gschweidl
️️️️
M. Satin
64'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Хирлендер
Желтая карточка
С. Нутц
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
5
Michael Lercher
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
29
Valentin Grubeck
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
19
Saddam Sulley
ЦФ
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
77
Иван Любич
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Рид
55
Лука Мейсль
ЦЗ
15
Canillas
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
8
Arne Ammerer
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
1-2-5
5
4
Зигль
22
Нутц
8
31
19
11
6
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
4
Горенц-Станкович
77
Любич
44
Данте
25
Хирлендер
89
Яншер
25
Инголич
30
Фрайсенбихлер
30
Кюн
8
23
23
8
29
55
Мейсль
55
Мейсль
29
11
9
9
11
77
Любич
70
Газибегович
70
Газибегович
77
Любич
25
Хирлендер
15
15
25
Хирлендер
89
Яншер
18
Хуспек
18
Хуспек
89
Яншер
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Рид
Штурм
15
Canillas
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
8
Arne Ammerer
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
15
Canillas
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
8
Arne Ammerer
ЦФ
Остались в запасе
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Рид - Штурм
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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