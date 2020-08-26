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Расписание матчей
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Енисей - Волгарь
Енисей - Волгарь: обзор матча 26 августа 2020
Енисей
26.08.2020, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Енисей - Волгарь
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
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