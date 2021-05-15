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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 15 мая 2021
Шальке-04
15.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
4 : 3
Завершен
Айнтрахт
15'
К. Хунтелаар
52'
Б. Идризи
29'
А. Силва
51'
Э. Н'Дика
72'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
90'
+1
Желтая карточка
Р. Ахе
90'
Желтая карточка
Т. Чендлер
84'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Тута
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Б. Идризи
77'
72'
ГОЛ! 2:3!
А. Силва
67'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Юнес
66'
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Камада
65'
Замена
С. Роде
️️️️
Э. Н'Дика
64'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Соу
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
К. Хунтелаар
54'
ГОЛ! 2:2!
Б. Идризи
Пас отдал
К. Хунтелаар
52'
51'
ГОЛ! 1:2!
Э. Н'Дика
Пас отдал
Д. Камада
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
А. Юнес
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
15'
Пенальти не реализован!
К. Хунтелаар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
22
Бленди Идризи
АП
77
Амин Арит
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
3-3-2-2
1
Ферманн
13
Мустафи
8
Беккер
26
Сане
5
Очипка
6
Флик
8
Айдын
77
Арит
22
Идризи
13
Ут
21
Хунтелаар
3-2-1-3-1
1
Трапп
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
3
Тута
22
Чендлер
20
Хасебе
97
Соу
18
Камада
8
Юнес
18
Костич
19
Силва
22
Идризи
7
Скрыбски
7
Скрыбски
22
Идризи
21
Хунтелаар
9
Пасьенса
9
Пасьенса
21
Хунтелаар
8
Юнес
7
Цубер
7
Цубер
8
Юнес
26
Н'Дика
17
Роде
17
Роде
26
Н'Дика
97
Соу
70
Хрустич
70
Хрустич
97
Соу
3
Тута
9
Ахе
9
Ахе
3
Тута
18
Камада
9
Йович
9
Йович
18
Камада
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
14
Бенито Раман
ЦФ
18
Алессандро Шепф
ЦП
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
18
Алессандро Шепф
ЦП
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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