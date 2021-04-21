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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 21 апреля 2021
Вердер
21.04.2021, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Майнц
16'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
90'
+2
Замена
А. Хак
️️️️
Л. Баррейро
87'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
К. Онисиво
87'
Замена
К. Штегер
️️️️
Ж. Бутьюс
83'
Желтая карточка
Р. Центнер
Замена
Р. Шмид
️️️️
М. Фридль
78'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Н. Фуллкруг
78'
74'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Салаи
73'
Замена
Д. Латца
️️️️
Д. Кор
66'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
Желтая карточка
Д. Сарджент
63'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
7
Милот Рашица
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Романо Шмид
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
8
Мевальд
7
Рашица
10
Фуллкруг
9
Сарджент
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
16
Белл
13
Ниахате
2
Мвене
18
Бросински
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
9
Онисиво
11
Салаи
32
Фридль
10
Шмид
10
Шмид
32
Фридль
10
Фуллкруг
9
Зелке
9
Зелке
10
Фуллкруг
18
Баррейро
42
Хак
42
Хак
18
Баррейро
31
Кор
46
Латца
46
Латца
31
Кор
14
Бутьюс
7
Штегер
7
Штегер
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Буркардт
9
Буркардт
9
Онисиво
11
Салаи
19
Глатцель
19
Глатцель
11
Салаи
Остались в запасе
Вердер
Майнц
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Финн Дамен
ВР
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Вердер - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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