Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 13 марта 2021
Майнц
13.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
84'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
90'
+5
Желтая карточка
Д. Шмид
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
84'
Замена
Д. Бросински
️️️️
Д. Да Коста
82'
81'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
81'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
В. Грифо
81'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
У. Ен Чон
72'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Р. Салаи
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Баррейро
72'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ж. Буркардт
72'
Замена
А. Хак
️️️️
Ш. Белл
72'
Желтая карточка
Ш. Белл
68'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Салаи
58'
33'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
21'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
16
Белл
2
Мвене
21
Да Коста
31
Кор
18
Баррейро
14
Бутьюс
11
Салаи
9
Буркардт
3-3-3-1
21
Мюллер
3
Линхарт
3
Хайнц
13
Шлоттербек
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
7
Салаи
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
18
Баррейро
7
Штегер
7
Штегер
18
Баррейро
16
Белл
42
Хак
42
Хак
16
Белл
21
Да Коста
18
Бросински
18
Бросински
21
Да Коста
9
Буркардт
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Буркардт
11
Салаи
19
Глатцель
19
Глатцель
11
Салаи
11
Чон
22
Чан Хун
22
Чан Хун
11
Чон
32
Грифо
7
Сантамария
7
Сантамария
32
Грифо
7
Салаи
9
Демирович
9
Демирович
7
Салаи
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Бо Свенссон
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Фрайбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+