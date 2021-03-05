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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 05 марта 2021
Шальке-04
05.03.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
Замена
Б. Очипка
️️️️
Б. Раман
90'
+3
89'
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Баррейро
89'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ж. Буркардт
Желтая карточка
О. Маскарель
85'
81'
Замена
Д. Бросински
️️️️
Д. Да Коста
Замена
О. Маскарель
️️️️
С. Колашинац
79'
74'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Салаи
51'
Желтая карточка
А. Салаи
47'
Желтая карточка
Ш. Белл
46'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Д. Латца
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Д. Боздоган
46'
Желтая карточка
С. Колашинац
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Флориан Флик
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
77
Амин Арит
АП
18
Лука Шулер
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
3-2-2-2
1
Реннов
12
Тиав
8
Беккер
13
Мустафи
23
Колашинац
12
Вилльям
70
Боздоган
8
Сердар
14
Раман
9
Хопп
3-2-3-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
16
Белл
21
Да Коста
2
Мвене
46
Латца
31
Кор
18
Баррейро
11
Салаи
9
Буркардт
14
Раман
5
Очипка
5
Очипка
14
Раман
70
Боздоган
21
Стамбули
21
Стамбули
70
Боздоган
23
Колашинац
8
Маскарель
8
Маскарель
23
Колашинац
11
Салаи
19
Глатцель
19
Глатцель
11
Салаи
18
Баррейро
7
Штегер
7
Штегер
18
Баррейро
46
Латца
14
Бутьюс
14
Бутьюс
46
Латца
9
Буркардт
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Буркардт
21
Да Коста
18
Бросински
18
Бросински
21
Да Коста
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
34
Михаэль Лангер
ВР
6
Флориан Флик
ОП
18
Лука Шулер
ЦФ
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Димитриос Граммозис
21
Левин Озтюнали
ПП
25
Пьер Кунде
ЦП
42
Александер Хак
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
6
Флориан Флик
ОП
18
Лука Шулер
ЦФ
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
77
Амин Арит
АП
Остались в запасе
21
Левин Озтюнали
ПП
25
Пьер Кунде
ЦП
42
Александер Хак
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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