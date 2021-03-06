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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - РБ Лейпциг
Фрайбург - РБ Лейпциг: обзор матча 06 марта 2021
Фрайбург
06.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
41'
К. Нкунку
64'
А. Серлот
79'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - РБ Лейпциг
85'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
К. Нкунку
84'
Замена
И. Конате
️️️️
Л. Клостерманн
84'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Т. Адамс
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Л. Кюблер
80'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
80'
79'
ГОЛ! 0:3!
Э. Форсберг
Пас отдал
А. Серлот
75'
Желтая карточка
Х. Хванг
Замена
Г. Тил
️️️️
Э. Демирович
70'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Н. Хефлер
69'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Б. Сантамария
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Серлот
62'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ю. Поульсен
62'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
Желтая карточка
Н. Хефлер
52'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Ю. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-4-1-2
21
Мюллер
17
Кюблер
3
Линхарт
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Сантамария
7
Шмид
32
Грифо
9
Демирович
9
Хелер
3-1-2-1-3
25
Гулачи
20
Мукиэле
2
Упамекано
16
Клостерманн
10
Адамс
44
Кампль
21
Айдара
20
Ольмо
9
Серлот
15
Поульсен
28
Нкунку
7
Сантамария
7
Салаи
7
Салаи
7
Сантамария
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
17
Кюблер
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
17
Кюблер
9
Демирович
20
Тил
20
Тил
9
Демирович
27
Хефлер
18
Петерсен
18
Петерсен
27
Хефлер
28
Нкунку
10
Самарджич
10
Самарджич
28
Нкунку
16
Клостерманн
16
Конате
16
Конате
16
Клостерманн
10
Адамс
39
Хенрикс
39
Хенрикс
10
Адамс
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
15
Поульсен
7
Хванг
7
Хванг
15
Поульсен
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Хосеп Мартинес
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
33
Филипп Чаунер
ВР
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
33
Филипп Чаунер
ВР
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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