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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 21 февраля 2021
Хоффенхайм
21.02.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Вердер
26'
И. Бебу
44'
К. Баумгартнер
49'
М. Даббур
90'
Ж. Рюттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
ГОЛ! 4:0!
Ж. Рюттер
90'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
И. Бебу
87'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
К. Баумгартнер
87'
Замена
С. Адамян
️️️️
С. Руди
81'
Замена
М. Богард
️️️️
П. Кадержабек
81'
69'
Желтая карточка
М. Фридль
69'
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
М. Рашица
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Даббур
61'
56'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
К. Мевальд
56'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
П. Кадержабек
51'
ГОЛ! 3:0!
М. Даббур
Пас отдал
И. Бебу
49'
46'
Замена
Р. Шмид
️️️️
М. Велькович
ГОЛ! 2:0!
К. Баумгартнер
44'
ГОЛ! 1:0!
И. Бебу
Пас отдал
Д. Самассеку
26'
Желтая карточка
С. Руди
16'
8'
Желтая карточка
О. Топрак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
26
Ричардс
4
Нуху
3
Кадержабек
18
Самассеку
27
Гриллич
24
Йон
13
Руди
14
Баумгартнер
9
Бебу
9
Даббур
3-2-2-2-1
1
Павленка
32
Фридль
21
Топрак
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Агу
8
Эггештайн
8
Мевальд
7
Рашица
32
Биттенкурт
9
Сарджент
9
Бебу
30
Сессеньон
30
Сессеньон
9
Бебу
3
Кадержабек
6
Богард
6
Богард
3
Кадержабек
13
Руди
22
Адамян
22
Адамян
13
Руди
9
Даббур
27
Крамарич
27
Крамарич
9
Даббур
14
Баумгартнер
10
Рюттер
10
Рюттер
14
Баумгартнер
13
Велькович
10
Шмид
10
Шмид
13
Велькович
7
Рашица
8
Мбом
8
Мбом
7
Рашица
8
Мевальд
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
8
Мевальд
32
Биттенкурт
10
Осако
10
Осако
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
18
Эрен Динкчи
ЦФ
36
Кристиан Гросс
ОП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Остались в запасе
18
Эрен Динкчи
ЦФ
36
Кристиан Гросс
ОП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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