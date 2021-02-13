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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Шальке-04
Унион - Шальке-04: обзор матча 13 февраля 2021
Унион
13.02.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Шальке-04
85'
Желтая карточка
А. Арит
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Т. Авонийи
85'
Желтая карточка
П. Муса
82'
Желтая карточка
Ф. Хюбнер
75'
Замена
Г. Премель
️️️️
К. Гентнер
69'
63'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
Н. Бенталеб
63'
Замена
Б. Раман
️️️️
Вилльям
Замена
П. Муса
️️️️
Й. Похьянпало
62'
34'
Желтая карточка
Вилльям
Желтая карточка
К. Триммель
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
3-2-2-3
1
Кариус
5
Фридрих
19
Хюбнер
31
Кнохе
17
Гисельман
28
Триммель
8
Андрих
4
Гентнер
14
Авонийи
20
Похьянпало
7
Ингвартсен
3-3-2-1-1
1
Ферманн
12
Тиав
13
Мустафи
8
Беккер
12
Вилльям
21
Стамбули
23
Колашинац
6
Бенталеб
8
Сердар
77
Арит
9
Хопп
4
Гентнер
21
Премель
21
Премель
4
Гентнер
14
Авонийи
36
Тойхерт
36
Тойхерт
14
Авонийи
20
Похьянпало
9
Муса
9
Муса
20
Похьянпало
12
Вилльям
14
Раман
14
Раман
12
Вилльям
6
Бенталеб
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
6
Бенталеб
Остались в запасе
Унион
Шальке-04
13
Себастьян Грисбек
ОП
43
Леон Даяку
ЦФ
5
Кэита Эндо
ЛВ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
13
Себастьян Грисбек
ОП
43
Леон Даяку
ЦФ
5
Кэита Эндо
ЛВ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Унион - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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