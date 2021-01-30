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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 30 января 2021
Вердер
30.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
77'
К. Мевальд
38'
О. Маскарель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
90'
+2
Желтая карточка
М. Тиав
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
О. Топрак
90'
+1
88'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
80'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Хопп
80'
Замена
М. Тиав
️️️️
О. Маскарель
ГОЛ! 1:1!
К. Мевальд
Пас отдал
М. Рашица
77'
70'
Замена
Вилльям
️️️️
А. Арит
66'
Желтая карточка
Р. Ферманн
63'
Желтая карточка
Б. Стамбули
Замена
Ю. Осако
️️️️
Д. Сарджент
61'
46'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
А. Шепф
Замена
К. Мевальд
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
46'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Ф. Агу
46'
Замена
М. Рашица
️️️️
Р. Шмид
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
О. Маскарель
Пас отдал
А. Арит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Вердер
13
Дуду
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Павленка
13
Велькович
21
Топрак
32
Фридль
27
Агу
23
Гебре Селасси
8
Мбом
8
Эггештайн
10
Шмид
32
Биттенкурт
9
Сарджент
4-2-1-1-2
1
Ферманн
22
Настасич
5
Кабак
8
Беккер
23
Колашинац
8
Маскарель
21
Стамбули
18
Шепф
77
Арит
13
Ут
9
Хопп
10
Шмид
7
Рашица
7
Рашица
10
Шмид
27
Агу
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
27
Агу
21
Топрак
4
Мойсандер
4
Мойсандер
21
Топрак
8
Мбом
8
Мевальд
8
Мевальд
8
Мбом
9
Сарджент
10
Осако
10
Осако
9
Сарджент
8
Маскарель
12
Тиав
12
Тиав
8
Маскарель
77
Арит
12
Вилльям
12
Вилльям
77
Арит
18
Шепф
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
18
Шепф
9
Хопп
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Хопп
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Тахит Чон
ПВ
4
Илия Груев
ОП
13
Дуду
ВР
Главный тренер
Флориан Кофельдт
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Тахит Чон
ПВ
4
Илия Груев
ОП
13
Дуду
ВР
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Вердер - Шальке-04
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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