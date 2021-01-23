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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 23 января 2021
Фрайбург
23.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
14'
Э. Демирович
37'
У. Ен Чон
7'
Силас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Штутгарт
84'
Замена
Э. Томми
️️️️
Т. Кулибали
84'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
В. Антон
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
79'
Замена
Г. Тил
️️️️
У. Ен Чон
79'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
75'
Желтая карточка
Д. Шмид
74'
68'
Замена
С. Калайджич
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
Я. Кайтель
66'
62'
Замена
М. Климович
️️️️
Г. Кастро
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Я. Хаберер
60'
Замена
Л. Хелер
️️️️
В. Грифо
60'
46'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
П. Штенцель
45'
Пенальти не реализован!
Н. Гонсалес
ГОЛ! 2:1!
У. Ен Чон
37'
ГОЛ! 1:1!
Э. Демирович
14'
7'
ГОЛ! 0:1!
Силас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
3-3-1-2-1
21
Мюллер
5
Гульде
13
Шлоттербек
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
19
Хаберер
32
Грифо
11
Чон
9
Демирович
3-2-1-3-1
1
Кобель
15
Штенцель
2
Кемпф
3
Антон
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
26
Силас
10
Дидави
31
Гонсалес
10
Кулибали
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
19
Хаберер
14
Кайтель
14
Кайтель
19
Хаберер
11
Чон
20
Тил
20
Тил
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
3
Антон
10
Клемент
10
Клемент
3
Антон
10
Кулибали
27
Томми
27
Томми
10
Кулибали
8
Кастро
40
Климович
40
Климович
8
Кастро
15
Штенцель
15
Мавропанос
15
Мавропанос
15
Штенцель
10
Дидави
11
Калайджич
11
Калайджич
10
Дидави
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
8
Науиру Ахамада
ЦП
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Роберто Массимо
ПП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Остались в запасе
8
Науиру Ахамада
ЦП
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Роберто Массимо
ПП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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