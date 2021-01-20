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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Унион
РБ Лейпциг - Унион: обзор матча 20 января 2021
РБ Лейпциг
20.01.2021, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Унион
70'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Унион
89'
Желтая карточка
Н. Гисельман
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Нкунку
87'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Ольмо
87'
81'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
К. Ленц
81'
Замена
К. Эндо
️️️️
С. Грисбек
Замена
Т. Адамс
️️️️
Н. Мукиэле
77'
76'
Замена
К. Гентнер
️️️️
Ф. Хюбнер
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
Д. Ольмо
70'
Желтая карточка
Анхелиньо
66'
61'
Замена
Л. Даяку
️️️️
С. Тойхерт
60'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Т. Авонийи
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Кампль
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
2
Упамекано
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
20
Забитцер
44
Кампль
20
Ольмо
9
Серлот
28
Нкунку
3-3-1-3
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
19
Хюбнер
26
Рюэрсон
13
Грисбек
3
Ленц
8
Андрих
36
Тойхерт
14
Авонийи
7
Ингвартсен
20
Мукиэле
10
Адамс
10
Адамс
20
Мукиэле
28
Нкунку
21
Айдара
21
Айдара
28
Нкунку
44
Кампль
10
Форсберг
10
Форсберг
44
Кампль
20
Ольмо
15
Поульсен
15
Поульсен
20
Ольмо
36
Тойхерт
43
Даяку
43
Даяку
36
Тойхерт
14
Авонийи
30
Бюлтер
30
Бюлтер
14
Авонийи
13
Грисбек
5
Эндо
5
Эндо
13
Грисбек
3
Ленц
17
Гисельман
17
Гисельман
3
Ленц
19
Хюбнер
4
Гентнер
4
Гентнер
19
Хюбнер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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