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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 20 декабря 2020
Фрайбург
20.12.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Герта
7'
В. Грифо
59'
Э. Демирович
67'
М. Гульде
90+4'
Н. Петерсен (П)
52'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Герта
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Н. Петерсен
90'
+4
Замена
А. Абраши
️️️️
Б. Сантамария
90'
+1
86'
Замена
Д. Редан
️️️️
К. Пентек
Замена
Н. Петерсен
️️️️
В. Грифо
80'
74'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Д. Боята
74'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
ГОЛ! 3:1!
М. Гульде
Пас отдал
В. Грифо
67'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Салаи
60'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Э. Демирович
60'
ГОЛ! 2:1!
Э. Демирович
59'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лукебакио
46'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
М. Кунья
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
Пас отдал
Д. Шмид
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-4-2-1
21
Мюллер
5
Гульде
13
Шлоттербек
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Сантамария
7
Шмид
32
Грифо
7
Салаи
9
Демирович
3-2-2-1-2
1
Шволов
28
Боята
33
Торунарига
4
Штарк
22
Пекарик
7
Миттельштадт
16
Дарида
6
Гендузи
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Пентек
7
Салаи
11
Чон
11
Чон
7
Салаи
7
Сантамария
6
Абраши
6
Абраши
7
Сантамария
32
Грифо
18
Петерсен
18
Петерсен
32
Грифо
9
Демирович
9
Хелер
9
Хелер
9
Демирович
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
10
Кунья
24
Дилросун
24
Дилросун
10
Кунья
9
Пентек
10
Редан
10
Редан
9
Пентек
28
Боята
24
Нганкам
24
Нганкам
28
Боята
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
22
Квон Чан Хун
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
7
Мэтью Леки
ПВ
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Фрайбург - Герта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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