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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг - Фрайбург: обзор матча 07 ноября 2020
РБ Лейпциг
07.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
26'
И. Конате
70'
М. Забитцер (П)
89'
Анхелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Фрайбург
90'
+1
Желтая карточка
Л. Темпельман
ГОЛ! 3:0!
Анхелиньо
89'
Замена
Х. Хванг
️️️️
К. Нкунку
87'
84'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
М. Гульде
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
82'
75'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Салаи
75'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Н. Хефлер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Забитцер
70'
64'
Замена
В. Грифо
️️️️
Б. Сантамария
64'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Л. Кюблер
Замена
А. Серлот
️️️️
Э. Форсберг
63'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
А. Айдара
63'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
62'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Н. Мукиэле
46'
44'
Желтая карточка
М. Гульде
Желтая карточка
В. Орбан
28'
ГОЛ! 1:0!
И. Конате
Пас отдал
Н. Мукиэле
26'
25'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Дани Ольмо
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
4
Орбан
20
Мукиэле
21
Айдара
20
Забитцер
44
Кампль
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
3-4-1-1-1
21
Мюллер
3
Хайнц
3
Линхарт
5
Гульде
17
Кюблер
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
20
Темпельман
7
Салаи
9
Хелер
44
Кампль
10
Адамс
10
Адамс
44
Кампль
20
Мукиэле
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Мукиэле
21
Айдара
20
Ольмо
20
Ольмо
21
Айдара
10
Форсберг
9
Серлот
9
Серлот
10
Форсберг
28
Нкунку
7
Хванг
7
Хванг
28
Нкунку
5
Гульде
22
Чан Хун
22
Чан Хун
5
Гульде
7
Сантамария
32
Грифо
32
Грифо
7
Сантамария
27
Хефлер
11
Чон
11
Чон
27
Хефлер
17
Кюблер
7
Шмид
7
Шмид
17
Кюблер
7
Салаи
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Салаи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
Остались в запасе
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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