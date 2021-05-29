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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Яблонец
Пардубице - Яблонец: обзор матча 29 мая 2021
Пардубице
29.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Яблонец
56'
М. Долежал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Яблонец
Замена
️️️️
E. Tischler
85'
85'
Замена
J. Podaný
️️️️
В. Пиларж
85'
Замена
П. Хайтль
️️️️
В. Кубишта
73'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Д. Плестил
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Долежал
Пас отдал
Д. Плестил
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
46'
Замена
Эвертон
️️️️
L. Pfeifer
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
24
Томаш Солил
ЦП
20
Каду
ПВ
31
Доминик Костка
ПВ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
23
Давид Штепанек
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
32
Эвертон
ЛВ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
39
Jakub Podaný
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
24
Томаш Смейкал
ПП
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
1-1-2-5
1
Летачек
37
Челюстка
24
Солил
20
Каду
31
Костка
14
9
0
0
13
3-5-1-2
4
Мартинец
16
Кроб
30
Зелены
23
Штепанек
7
Плестил
27
Кратохвил
27
Кубишта
3
Хюбшман
11
Пиларж
15
Долежал
30
Хрубы
0
32
Эвертон
32
Эвертон
0
9
9
9
9
27
Кубишта
28
Хайтль
28
Хайтль
27
Кубишта
7
Плестил
24
Смейкал
24
Смейкал
7
Плестил
11
Пиларж
39
39
11
Пиларж
Остались в запасе
Пардубице
Яблонец
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
23
Михал Сурзин
ПЗ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
13
Томаш Вайнер
ВР
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
23
Михал Сурзин
ПЗ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Остались в запасе
13
Томаш Вайнер
ВР
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Пардубице - Яблонец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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