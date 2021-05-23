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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Славия
Яблонец - Славия: обзор матча 23 мая 2021
Яблонец
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Славия
15'
М. Долежал
6'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Славия
Желтая карточка
В. Йовович
90'
+2
Желтая карточка
Я. Кроб
90'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
В. Пиларж
88'
80'
Замена
Т. Риго
️️️️
О. Лингр
Замена
J. Podaný
️️️️
Д. Плестил
79'
78'
Желтая карточка
Т. Качараба
Замена
В. Йовович
️️️️
Т. Смейкал
61'
61'
Замена
А. Юсуф
️️️️
А. Сима
61'
Замена
Д. Висински
️️️️
М. Беран
52'
Желтая карточка
О. Дорли
46'
Замена
О. Кудела
️️️️
А. Бах
Желтая карточка
Я. Поважанец
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Долежал
Пас отдал
Я. Поважанец
15'
Желтая карточка
Д. Штепанек
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
О. Лингр
Пас отдал
А. Бах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
23
Давид Штепанек
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Славия
13
Ян Стейскал
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
7
Михал Беран
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Яблонец
39
Jakub Podaný
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Славия
20
Матиас Вагнер
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
9
Денис Висински
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
2-5-2-2
4
Мартинец
16
Кроб
7
Поважанец
7
Плестил
27
Кубишта
27
Кратохвил
24
Смейкал
11
Пиларж
23
Штепанек
1
Гануш
15
Долежал
3-3-2-1
13
Стейскал
18
Бах
4
Зима
33
Качараба
32
Лингр
12
Траоре
19
Дорли
19
Сима
7
Беран
10
ван Бурен
24
Смейкал
8
Йовович
8
Йовович
24
Смейкал
7
Плестил
39
39
7
Плестил
11
Пиларж
3
Хюбшман
3
Хюбшман
11
Пиларж
32
Лингр
19
Риго
19
Риго
32
Лингр
19
Сима
9
Юсуф
9
Юсуф
19
Сима
18
Бах
15
Кудела
15
Кудела
18
Бах
7
Беран
9
Висински
9
Висински
7
Беран
Остались в запасе
Яблонец
Славия
4
Либор Холик
ПЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
20
Матиас Вагнер
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
4
Либор Холик
ПЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Яблонец - Славия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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