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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Спарта
Пардубице - Спарта: обзор матча 21 апреля 2021
Пардубице
21.04.2021, среда, 18:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Спарта
49'
J. Jerabek
75'
Каду (П)
7'
Т. Виснер
44'
Д. Ганцко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Спарта
86'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
С. Плавсич
Замена
S. Lee
️️️️
J. Jerabek
83'
76'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Т. Виснер
76'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Каду
75'
74'
Желтая карточка
Т. Виснер
Замена
Д. Костка
️️️️
Эвертон
62'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
62'
60'
Замена
М. Травник
️️️️
Ф. Соучек
ГОЛ! 1:2!
J. Jerabek
49'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Ганцко
Желтая карточка
Эвертон
43'
37'
Желтая карточка
Ф. Соучек
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Виснер
Пас отдал
А. Гложек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
19
Михал Хлаваты
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
20
Каду
ПВ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
31
Доминик Костка
ПВ
13
Martin Šejvl
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
2-2-2-4
1
Летачек
37
Челюстка
5
Чихак
19
Хлаваты
24
Солил
32
Эвертон
20
Каду
25
9
0
14
3-2-4-1
1
Ницэ
3
Витик
21
Полидар
17
Ганцко
61
Сачек
28
Виснер
8
Павелка
9
Докал
10
Соучек
95
Плавсич
10
Гложек
9
9
9
9
0
10
10
0
32
Эвертон
31
Костка
31
Костка
32
Эвертон
28
Виснер
7
Крейчи
7
Крейчи
28
Виснер
10
Соучек
10
Травник
10
Травник
10
Соучек
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
95
Плавсич
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
95
Плавсич
Остались в запасе
Пардубице
Спарта
13
Martin Šejvl
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
13
Martin Šejvl
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Остались в запасе
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Пардубице - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
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