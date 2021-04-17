Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Яблонец
Виктория - Яблонец: обзор матча 17 апреля 2021
Виктория
17.04.2021, суббота, 19:30
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Яблонец
41'
А. Ба Луа
70'
И. Шранц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Яблонец
90'
+1
Замена
J. Podaný
️️️️
И. Шранц
82'
Замена
R. Hruby
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
Я. Копиц
️️️️
D. Limberský
79'
Замена
T. Horava
️️️️
М. Кацер
79'
77'
Замена
Д. Плестил
️️️️
В. Пиларж
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
74'
70'
ГОЛ! 1:1!
И. Шранц
Пас отдал
В. Пиларж
Желтая карточка
М. Кацер
68'
Замена
О. Михалик
️️️️
А. Ба Луа
63'
Желтая карточка
D. Limberský
62'
59'
Желтая карточка
Я. Зелены
ГОЛ! 1:0!
А. Ба Луа
Пас отдал
П. Шулц
41'
25'
Желтая карточка
Я. Кроб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Виктория
2
Робин Гранац
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Яблонец
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
3-2-3-2
36
Станек
24
Гавел
8
20
14
Брабец
25
Каша
66
Кацер
10
Шулц
23
Калвах
9
50
Ба Луа
2-4-2-3
30
Зелены
16
Кроб
27
Кубишта
3
Хюбшман
23
Штепанек
7
Поважанец
8
Йовович
11
Пиларж
1
Гануш
26
Шранц
15
Долежал
66
Кацер
0
0
66
Кацер
8
10
Копиц
10
Копиц
8
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
50
Ба Луа
17
Михалик
17
Михалик
50
Ба Луа
26
Шранц
39
39
26
Шранц
3
Хюбшман
8
8
3
Хюбшман
11
Пиларж
7
Плестил
7
Плестил
11
Пиларж
Остались в запасе
Виктория
Яблонец
2
Робин Гранац
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
24
Томаш Смейкал
ПП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
2
Робин Гранац
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
24
Томаш Смейкал
ПП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Виктория - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Яблонец
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+