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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Динамо
Карвина - Динамо: обзор матча 17 апреля 2021
Карвина
17.04.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
7'
К. Косе
11'
К. Херц
46'
Э. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Динамо
Замена
S. Drame
️️️️
J.
87'
Замена
T. Jursa
️️️️
К. Косе
85'
Замена
В. Синявский
️️️️
Л. Чмелик
85'
84'
Желтая карточка
П. Цавош
Желтая карточка
J.
82'
76'
Замена
️️️️
M. Mrsic
61'
Замена
L. Janosik
️️️️
П. Бранднер
Замена
В. Смрз
️️️️
Т. Острак
60'
ГОЛ! 3:0!
Э. Сантос
Пас отдал
L. Bartosak
46'
46'
Замена
M. Alvir
️️️️
K. Meszaros
46'
Замена
Д. Диоп
️️️️
Ф. Гавелка
33'
Желтая карточка
Б. Чолич
17'
Желтая карточка
K. Meszaros
ГОЛ! 2:0!
К. Херц
Пас отдал
M. Sindelar
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Косе
Пас отдал
К. Херц
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
7
Томаш Острак
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
9
Roman Haša
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
3-3-2-3
3
Сантос
0
31
24
Херц
21
5
Косе
7
Острак
9
Чмелик
10
27
32
3-4-4
40
Таловеров
5
12
Чолич
0
10
Гавелка
8
Цавош
0
33
0
11
Бранднер
3
21
44
44
21
5
Косе
8
8
5
Косе
7
Острак
42
Смрз
42
Смрз
7
Острак
9
Чмелик
99
Синявский
99
Синявский
9
Чмелик
11
Бранднер
8
8
11
Бранднер
10
Гавелка
77
Диоп
77
Диоп
10
Гавелка
0
11
11
0
Остались в запасе
Карвина
Динамо
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
9
Матей Валента
АП
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Остались в запасе
9
Матей Валента
АП
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Карвина - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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