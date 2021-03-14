Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Яблонец
Зброевка - Яблонец: обзор матча 14 марта 2021
Зброевка
14.03.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Яблонец
10'
Д. Плестил
73'
И. Шранц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Яблонец
88'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
М. Кратохвил
88'
Замена
R. Hruby
️️️️
И. Шранц
81'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
J. Podaný
76'
Желтая карточка
М. Кратохвил
Замена
Я. Гладик
️️️️
O. Pachlopnik
74'
73'
ГОЛ! 0:2!
И. Шранц
71'
Замена
П. Хайтль
️️️️
Д. Плестил
Желтая карточка
O. Pachlopnik
64'
Замена
A. Fousek
️️️️
D. Bariš
46'
Замена
R. Reiter
️️️️
P. Stepanovsky
46'
Желтая карточка
P. Dreksa
35'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Плестил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
28
Патрик Хайтль
ПЗ
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
2-1-5
15
Шурал
4
Перница
0
0
0
9
Русек
44
16
4-4-3
4
Холик
16
Кроб
39
30
Зелены
27
Кратохвил
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
26
Шранц
15
Долежал
30
Хрубы
0
14
Гладик
14
Гладик
0
27
30
30
27
0
7
7
0
7
Плестил
28
Хайтль
28
Хайтль
7
Плестил
39
24
Смейкал
24
Смейкал
39
26
Шранц
8
8
26
Шранц
27
Кратохвил
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Кратохвил
Остались в запасе
Зброевка
Яблонец
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
0
J. Texl
ЦЗ
13
Томаш Вайнер
ВР
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
0
J. Texl
ЦЗ
Остались в запасе
13
Томаш Вайнер
ВР
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Зброевка - Яблонец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Зброевка
Яблонец
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+