Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Виктория
Зброевка - Виктория: обзор матча 27 февраля 2021
Зброевка
27.02.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
68'
J. David Beauguel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Виктория
90'
+2
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Шулц
90'
+2
Замена
О. Михалик
️️️️
Š. Falta
Замена
Š. Šumbera
️️️️
J. Prichystal
88'
Замена
L. Endl
️️️️
J. Moravec
88'
Замена
J. Texl
️️️️
Я. Гладик
88'
79'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
68'
ГОЛ! 0:1!
J. David Beauguel
Пас отдал
Ф. Каша
Замена
P. Stepanovsky
️️️️
O. Pachlopnik
63'
60'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ж. Каямба
Желтая карточка
T. Záhumenský
47'
41'
Желтая карточка
А. Чермак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
40
Martin Sustr
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
15
L. Endl
ЦФ
1
Marek Vojtech
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Виктория
66
Мирослав Кацер
ЦП
4
Vaclav Mika
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
1-1-1-5
15
Шурал
0
14
Гладик
9
Русек
27
16
44
0
3-2-3-2
36
Станек
14
Брабец
8
20
25
Каша
24
Гавел
47
Чермак
20
Буха
10
Шулц
11
Каямба
9
0
15
15
0
0
0
0
0
44
8
8
44
14
Гладик
0
0
14
Гладик
10
Шулц
66
Кацер
66
Кацер
10
Шулц
11
Каямба
50
Ба Луа
50
Ба Луа
11
Каямба
20
17
Михалик
17
Михалик
20
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
Остались в запасе
Зброевка
Виктория
1
Marek Vojtech
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
1
Marek Vojtech
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
4
Vaclav Mika
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Зброевка - Виктория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Зброевка
Виктория
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+