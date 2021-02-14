Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Карвина
Спарта - Карвина: обзор матча 14 февраля 2021
Спарта
14.02.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
4 : 3
Завершен
Карвина
22'
Д. Моберг-Карлссон
27'
Л. Крейчи
41'
Д. Моберг-Карлссон
69'
Д. Моберг-Карлссон
7'
M. Papadopulos
32'
К. Херц
83'
M. Papadopulos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Карвина
Желтая карточка
Ф. Ницэ
90'
+2
89'
Желтая карточка
К. Херц
Замена
️️️️
Б. Докал
88'
83'
ГОЛ! 4:3!
M. Papadopulos
Пас отдал
M. Hanousek
83'
Замена
M. Hanousek
️️️️
Т. Острак
Замена
А. Карабец
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
74'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
Л. Козак
74'
73'
Желтая карточка
R. Mikus
Красная карточка
М. Травник
72'
ГОЛ! 4:2!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
Б. Докал
69'
65'
Замена
R. Mikus
️️️️
Л. Чмелик
Желтая карточка
Б. Докал
64'
ГОЛ! 3:2!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
Ф. Соучек
41'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Л. Крейчи
38'
34'
Желтая карточка
Э. Сантос
32'
ГОЛ! 2:2!
К. Херц
Желтая карточка
Л. Крейчи
30'
28'
Желтая карточка
P. Bolek
ГОЛ! 2:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
Ф. Соучек
27'
ГОЛ! 1:1!
Д. Моберг-Карлссон
22'
15'
Желтая карточка
R. Tavares
7'
ГОЛ! 0:1!
M. Papadopulos
Пас отдал
Р. Мазань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Карвина
27
Роберт Мазань
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
7
Томаш Острак
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
21
Jean
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
4-4-2
1
Ницэ
3
Витик
33
Челустка
17
Ганцко
61
Сачек
7
Крейчи
9
Докал
10
Соучек
10
Травник
10
Моберг-Карлссон
18
Козак
3-3-2-3
27
Мазань
3
Сантос
0
8
24
Херц
42
Смрз
9
Чмелик
7
Острак
26
33
27
7
Крейчи
95
Плавсич
95
Плавсич
7
Крейчи
10
Моберг-Карлссон
9
Карабец
9
Карабец
10
Моберг-Карлссон
18
Козак
39
Юлиш
39
Юлиш
18
Козак
9
Чмелик
10
10
9
Чмелик
7
Острак
25
25
7
Острак
Остались в запасе
Спарта
Карвина
28
Томаш Виснер
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
21
Jean
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
28
Томаш Виснер
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
21
Jean
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Спарта - Карвина
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Карвина
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+