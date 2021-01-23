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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Славия
Карвина - Славия: обзор матча 23 января 2021
Карвина
23.01.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Славия
82'
К. Косе (П)
51'
А. Сима
61'
Я. Кухта
85'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Славия
Красная карточка
P. Bolek
90'
+5
Замена
S. Kokovas
️️️️
Ф. Твардзик
90'
88'
Замена
О. Лингр
️️️️
А. Сима
86'
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
85'
ГОЛ! 1:3!
П. Олаинка
Пас отдал
А. Сима
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Косе
82'
Замена
M. Janecka
️️️️
К. Херц
82'
Желтая карточка
Э. Сантос
78'
77'
Замена
П. Муса
️️️️
Я. Кухта
Замена
R. Tavares
️️️️
M. Papadopulos
71'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
В. Смрз
71'
61'
ГОЛ! 0:2!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Провод
Желтая карточка
M. Papadopulos
53'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Сима
Пас отдал
Д. Говорка
Желтая карточка
S. Drame
49'
46'
Замена
А. Бах
️️️️
Л. Масопуст
46'
Замена
П. Олаинка
️️️️
О. Дорли
Желтая карточка
В. Смрз
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
R. Mikus
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
21
Jean
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
3-4-1-3
3
Сантос
44
0
33
Твардзик
24
Херц
5
Косе
42
Смрз
7
Острак
26
27
10
4-3-2-1
1
Колар
3
Голеш
15
Кудела
2
Говорка
26
Боржил
8
Масопуст
10
Станчу
19
Дорли
19
Сима
17
Провод
7
Кухта
33
Твардзик
38
38
33
Твардзик
27
33
33
27
42
Смрз
9
Чмелик
9
Чмелик
42
Смрз
24
Херц
0
0
24
Херц
8
Масопуст
18
Бах
18
Бах
8
Масопуст
19
Дорли
99
Олаинка
99
Олаинка
19
Дорли
19
Сима
32
Лингр
32
Лингр
19
Сима
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
7
Кухта
9
Муса
9
Муса
7
Кухта
Остались в запасе
Карвина
Славия
32
Jiri Ciupa
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
21
Jean
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
21
Jean
ЦП
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Карвина - Славия
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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