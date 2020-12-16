Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Пардубице
Спарта - Пардубице: обзор матча 16 декабря 2020
Спарта
16.12.2020, среда, 18:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Пардубице
10'
Л. Юлиш
80'
О. Челустка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Пардубице
90'
+4
Желтая карточка
P. Langedijk
89'
Желтая карточка
E. Tischler
89'
Замена
S. Lee
️️️️
Т. Солил
Красная карточка
Л. Крейчи
88'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Юлиш
84'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
С. Плавсич
84'
Замена
М. Травник
️️️️
Б. Докал
84'
ГОЛ! 2:0!
О. Челустка
Пас отдал
Д. Ганцко
80'
79'
Замена
L. Pfeifer
️️️️
Эвертон
79'
Замена
M. Petran
️️️️
J. Jerabek
Замена
А. Виндхейм
️️️️
М. Полидар
65'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Л. Крейчи
64'
64'
Замена
P. Langedijk
️️️️
Каду
Желтая карточка
Д. Павелка
32'
25'
Желтая карточка
Каду
ГОЛ! 1:0!
Л. Юлиш
Пас отдал
С. Плавсич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
20
Каду
ПВ
31
Marek Bohac
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
2
Jan Prosek
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
4
Pieter Langedijk
ЦФ
4-4-1
1
Ницэ
33
Челустка
17
Ганцко
21
Полидар
61
Сачек
95
Плавсич
9
Докал
8
Павелка
7
Крейчи
39
Юлиш
2-1-2-5
23
Сурзин
37
Челюстка
24
Солил
20
Каду
32
Эвертон
9
13
25
14
0
39
Юлиш
17
Минчев
17
Минчев
39
Юлиш
7
Крейчи
23
Ганоушек
23
Ганоушек
7
Крейчи
21
Полидар
32
Виндхейм
32
Виндхейм
21
Полидар
9
Докал
10
Травник
10
Травник
9
Докал
95
Плавсич
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
95
Плавсич
24
Солил
10
10
24
Солил
0
0
0
0
32
Эвертон
0
0
32
Эвертон
20
Каду
4
4
20
Каду
Остались в запасе
Спарта
Пардубице
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
Главный тренер
Вацлав Котал
1
Иржи Летачек
ВР
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Милан Хеча
ВР
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Спарта - Пардубице
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Пардубице
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+