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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Карвина
Динамо - Карвина: обзор матча 12 декабря 2020
Динамо
12.12.2020, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Карвина
64'
П. Бранднер
7'
К. Косе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Карвина
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ндефе
Замена
P. Novak
️️️️
Б. Чолич
89'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Ф. Гавелка
82'
82'
Замена
R. Mikus
️️️️
L. Bartosak
70'
Замена
В. Смрз
️️️️
К. Херц
68'
Желтая карточка
L. Bartosak
ГОЛ! 1:1!
П. Бранднер
64'
59'
Замена
D. Guba
️️️️
К. Косе
Замена
M. Mrsic
️️️️
K. Meszaros
50'
44'
Желтая карточка
К. Косе
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Косе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
0
D. Guba
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
10
R. Mikus
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
2-3-5
40
Таловеров
12
Чолич
8
Цавош
10
Гавелка
0
11
Бранднер
10
ван Бурен
0
33
25
3-2-3-1-2
0
3
Сантос
44
31
2
Ндефе
21
5
Косе
24
Херц
7
Острак
26
27
10
Гавелка
14
Бэсси
14
Бэсси
10
Гавелка
12
Чолич
5
5
12
Чолич
0
0
0
0
31
10
10
31
5
Косе
0
0
5
Косе
24
Херц
42
Смрз
42
Смрз
24
Херц
Остались в запасе
Динамо
Карвина
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
9
Лукаш Чмелик
ПВ
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
Остались в запасе
9
Лукаш Чмелик
ПВ
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Динамо - Карвина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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