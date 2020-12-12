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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Виктория
Яблонец - Виктория: обзор матча 12 декабря 2020
Яблонец
12.12.2020, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Виктория
58'
М. Долежал
66'
Я. Зелены
77'
Т. Ладра
12'
П. Буха
45+1'
J. David Beauguel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Виктория
90'
+3
Желтая карточка
М. Кацер
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Я. Поважанец
90'
+3
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
И. Шранц
87'
85'
Замена
М. Кацер
️️️️
А. Ба Луа
84'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
D. Limberský
Желтая карточка
В. Кубишта
79'
ГОЛ! 3:2!
Т. Ладра
Пас отдал
В. Кубишта
77'
73'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
А. Чермак
71'
Желтая карточка
М. Гавел
ГОЛ! 2:2!
Я. Зелены
Пас отдал
М. Долежал
66'
64'
Замена
M. Alvir
️️️️
Ж. Каямба
ГОЛ! 1:2!
М. Долежал
Пас отдал
J. Podaný
58'
57'
Желтая карточка
А. Чермак
Замена
В. Йовович
️️️️
В. Пиларж
46'
Замена
М. Долежал
️️️️
R. Hruby
46'
Замена
Т. Ладра
️️️️
Д. Плестил
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
J. David Beauguel
Пас отдал
П. Буха
Желтая карточка
Я. Мартинец
29'
Желтая карточка
И. Шранц
23'
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Буха
Пас отдал
J. David Beauguel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
7
Доминик Плестил
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Виктория
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
28
Патрик Хайтль
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
0
T. Horava
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
4-4-1-2
4
Мартинец
39
30
Зелены
4
Холик
7
Плестил
27
Кубишта
7
Поважанец
8
11
Пиларж
1
Гануш
26
Шранц
4-3-4
24
Гавел
14
Брабец
8
2
Гейда
23
Калвах
47
Чермак
20
Буха
50
Ба Луа
11
Каямба
16
9
11
Пиларж
8
Йовович
8
Йовович
11
Пиларж
7
Поважанец
70
Чванчара
70
Чванчара
7
Поважанец
26
Шранц
3
Хюбшман
3
Хюбшман
26
Шранц
7
Плестил
18
Ладра
18
Ладра
7
Плестил
8
15
Долежал
15
Долежал
8
50
Ба Луа
66
Кацер
66
Кацер
50
Ба Луа
11
Каямба
11
11
11
Каямба
8
19
Коваржик
19
Коваржик
8
47
Чермак
13
Ондрашек
13
Ондрашек
47
Чермак
Остались в запасе
Яблонец
Виктория
28
Патрик Хайтль
ПЗ
13
Томаш Вайнер
ВР
Главный тренер
Зденко Фртала
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
28
Патрик Хайтль
ПЗ
13
Томаш Вайнер
ВР
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Яблонец - Виктория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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