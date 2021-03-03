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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Нордшелланд
Орхус - Нордшелланд: обзор матча 03 марта 2021
Орхус
03.03.2021, среда, 20:00
Дания. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Нордшелланд
13'
U. Jenssen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Нордшелланд
90'
+4
Желтая карточка
U. Jenssen
90'
Желтая карточка
П. Виндаль
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
А. Гренбек
79'
Замена
Б. Блуме
️️️️
Н. Поульсен
79'
78'
Желтая карточка
А. Франсис
Желтая карточка
К. Грабара
73'
70'
Замена
А. Франсис
️️️️
К. Сулемана
Желтая карточка
С. Хауснер
69'
59'
Замена
И. Месик
️️️️
Д. Свенссон
59'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Т. Чуквуани
Желтая карточка
P. Olsen
57'
46'
Замена
И. Атанга
️️️️
И. Садик
45'
+1
Желтая карточка
Д. Свенссон
Желтая карточка
J. Juelsgaard
31'
Желтая карточка
К. Хойер
28'
13'
ГОЛ! 0:1!
U. Jenssen
Пас отдал
И. Садик
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
9'
Красная карточка
Б. Санне
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
42
Точи Чуквуани
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
4-4-2
25
Грабара
25
Санне
20
Хауснер
5
Хойер
4
Дикс
6
Поульсен
11
Линкс
33
11
Гренбек
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
4-4-1-1
1
Виндаль
2
Вилладсен
5
17
Тюхосен
24
Свенссон
33
Кристенсен
3
8
Андерсен
42
Чуквуани
7
Сулемана
11
Садик
11
Гренбек
38
38
11
Гренбек
23
Торстейнссон
18
18
23
Торстейнссон
6
Поульсен
10
Блуме
10
Блуме
6
Поульсен
42
Чуквуани
55
Йенсен
55
Йенсен
42
Чуквуани
24
Свенссон
18
Месик
18
Месик
24
Свенссон
7
Сулемана
17
Франсис
17
Франсис
7
Сулемана
11
Садик
20
Атанга
20
Атанга
11
Садик
Остались в запасе
Орхус
Нордшелланд
26
Милан Евтович
ЦФ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
70
Emeka Nnamani
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
26
Милан Евтович
ЦФ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
70
Emeka Nnamani
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Орхус - Нордшелланд
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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