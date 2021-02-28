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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Орхус
Копенгаген - Орхус: обзор матча 28 февраля 2021
Копенгаген
28.02.2021, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 18 тур
3 : 3
Завершен
Орхус
15'
Й. Винд
55'
М. Дарами
90+10'
Й. Винд (П)
21'
П. Мортенсен
27'
П. Мортенсен
29'
P. Olsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Орхус
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Й. Винд
90'
+10
90'
+6
Желтая карточка
M. Jørgensen
Замена
К. Вильчек
️️️️
Л. Лерагер
86'
84'
Желтая карточка
Б. Санне
84'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
К. Дикс
84'
Замена
М. Евтович
️️️️
Д. Линкс
Желтая карточка
Н. Бойлесен
83'
78'
Замена
B. Hvidt
️️️️
А. Гренбек
78'
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
С. Хауснер
77'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Желтая карточка
Л. Лерагер
76'
68'
Замена
M. Jørgensen
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
П. Бьель
️️️️
В. Фишер
66'
Замена
М. Бунду
️️️️
М. Дарами
66'
ГОЛ! 2:3!
М. Дарами
Пас отдал
Зека
55'
29'
ГОЛ! 1:3!
P. Olsen
Пас отдал
А. Гренбек
27'
ГОЛ! 1:2!
П. Мортенсен
21'
ГОЛ! 1:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
Б. Санне
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
4-2-1-3
1
Юнссон
2
Бартолец
25
Занка
20
Бойлесен
25
Нельссон
6
Зека
21
Лерагер
9
Дарами
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
4-4-2
25
Грабара
5
Хойер
4
Дикс
20
Хауснер
25
Санне
33
6
Поульсен
11
Гренбек
11
Линкс
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
7
Фишер
16
Бьель
16
Бьель
7
Фишер
9
Дарами
7
Бунду
7
Бунду
9
Дарами
21
Лерагер
10
Вильчек
10
Вильчек
21
Лерагер
11
Линкс
26
Евтович
26
Евтович
11
Линкс
20
Хауснер
18
18
20
Хауснер
4
Дикс
3
Мунксгор
3
Мунксгор
4
Дикс
11
Гренбек
22
22
11
Гренбек
23
Торстейнссон
29
29
23
Торстейнссон
Остались в запасе
Копенгаген
Орхус
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
Остались в запасе
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Копенгаген - Орхус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
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