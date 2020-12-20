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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Ольборг
Орхус - Ольборг: обзор матча 20 декабря 2020
Орхус
20.12.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Ольборг
16'
Д. Линкс
26'
Й. Дагур Торстейнссон
34'
Й. Дагур Торстейнссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Ольборг
Замена
Н. Хелениус
️️️️
П. Мортенсен
85'
Замена
N. Backman
️️️️
Ф. Тингагер
85'
79'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
П. Феррейра
Замена
А. Мунксгор
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
74'
Замена
М. Евтович
️️️️
Д. Линкс
74'
67'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. ван Верт
Замена
А. Гренбек
️️️️
Б. Блуме
65'
45'
Желтая карточка
П. Феррейра
42'
Замена
R. Kakeeto
️️️️
М. Хойхольт
42'
Замена
Д. Гранли
️️️️
Л. Клиттен
ГОЛ! 3:0!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
P. Olsen
34'
Желтая карточка
К. Хойер
31'
ГОЛ! 2:0!
Й. Дагур Торстейнссон
26'
23'
Желтая карточка
Р. Теланнер
ГОЛ! 1:0!
Д. Линкс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ольборг
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
3
Niklas Backman
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
23
Robert Kakeeto
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
4-4-2
25
Грабара
4
Дикс
5
Тингагер
5
Хойер
20
Хауснер
6
Поульсен
10
Блуме
11
Линкс
33
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
3-3-2-3
5
Теланнер
5
2
Паллесен
25
Клиттен
6
Феррейра
3
Нильсен
8
Фоссум
6
Хойхольт
35
Ринне
7
Куск
9
ван Верт
11
Линкс
26
Евтович
26
Евтович
11
Линкс
5
Тингагер
3
3
5
Тингагер
23
Торстейнссон
3
Мунксгор
3
Мунксгор
23
Торстейнссон
10
Блуме
11
Гренбек
11
Гренбек
10
Блуме
9
Мортенсен
9
Хелениус
9
Хелениус
9
Мортенсен
9
ван Верт
22
Прица
22
Прица
9
ван Верт
25
Клиттен
4
Гранли
4
Гранли
25
Клиттен
6
Хойхольт
23
23
6
Хойхольт
6
Феррейра
26
Кристенсен
26
Кристенсен
6
Феррейра
Остались в запасе
Орхус
Ольборг
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
23
Тимоти Нкада
ЦФ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
23
Тимоти Нкада
ЦФ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Орхус - Ольборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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