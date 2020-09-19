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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Андерлехт
Беверен - Андерлехт: обзор матча 19 сентября 2020
Беверен
19.09.2020, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 4
Завершен
Андерлехт
65'
D. Sula
89'
Д. Хейманс
3'
А. Требель
18'
Ж. Доку
55'
Я. Версхарен
59'
Л. Нмеча (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Андерлехт
ГОЛ! 2:4!
Д. Хейманс
89'
85'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Ж. Доку
79'
Замена
Л. Димата
️️️️
Л. Нмеча
Замена
M. Verreth
️️️️
L. Bertone
78'
Желтая карточка
D. Wuytens
72'
ГОЛ! 1:4!
D. Sula
Пас отдал
J. Efford
65'
Замена
D. Wuytens
️️️️
Д. Бизимана
65'
64'
Замена
М. Бунду
️️️️
А. Требель
Желтая карточка
Н. Жекерс
59'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Л. Нмеча
Желтая карточка
L. Bertone
57'
55'
ГОЛ! 0:3!
Я. Версхарен
Пас отдал
Ж. Доку
Замена
D. Sula
️️️️
А. Альбанезе
46'
Желтая карточка
J. Efford
45'
+2
Желтая карточка
А. Хаммас
45'
45'
Пенальти не реализован!
Л. Нмеча
18'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Доку
15'
Желтая карточка
Л. Нмеча
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Требель
Пас отдал
Ж. Доку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
52
Jur Schryvers
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
28
Joseph Efford
ЦФ
3
Brendan Schoonbaert
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
6
Альберт Локонга
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Беверен
13
Brent Gabriel
ВР
21
Люка Пирар
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
7
Андреас Вигель
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
2
Jenthe Mertens
ЦФ
15
Dries Wuytens
ЦФ
98
Din Sula
ЦФ
6
Matthias Verreth
ЦФ
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
11
Ландри Димата
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
3-2-2-3
29
Жекерс
24
Хаммас
20
Вукотич
52
8
Бизимана
6
10
Альбанезе
38
Хейманс
11
Койта
3
28
4-2-1-3
1
ван Кромбрадж
3
Делкруа
22
Враньеш
62
Мурильо
15
Михайличенко
16
Требель
16
Версхарен
10
Тау
14
Нмеча
11
Доку
6
Локонга
8
Бизимана
15
15
8
Бизимана
10
Альбанезе
98
98
10
Альбанезе
6
6
6
6
14
Нмеча
11
Димата
11
Димата
14
Нмеча
16
Требель
7
Бунду
7
Бунду
16
Требель
11
Доку
9
Амузу
9
Амузу
11
Доку
Остались в запасе
Беверен
Андерлехт
2
Jenthe Mertens
ЦФ
13
Brent Gabriel
ВР
21
Люка Пирар
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
7
Андреас Вигель
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ВР
11
Закария Баккали
ЛВ
55
Марко Кана
ЦЗ
Остались в запасе
2
Jenthe Mertens
ЦФ
13
Brent Gabriel
ВР
21
Люка Пирар
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
7
Андреас Вигель
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
Остались в запасе
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ВР
11
Закария Баккали
ЛВ
55
Марко Кана
ЦЗ
Статистика матча Беверен - Андерлехт
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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