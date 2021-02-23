Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сан-Паулу
Ботафого - Сан-Паулу: обзор матча 23 февраля 2021
Ботафого
23.02.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
58'
М. Баби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Сан-Паулу
Замена
Ф. Баррандегуй
️️️️
Л. Отавио
90'
+3
89'
Желтая карточка
Лео
88'
Желтая карточка
H.
Желтая карточка
Б. Назарио
85'
84'
Пенальти не реализован!
Лусиано
83'
Желтая карточка
Пабло
Замена
D. Machado dos Santos Araujo
️️️️
Варлей
81'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Р. Наварро
81'
76'
Замена
H.
️️️️
Б. Алвес
76'
Замена
J. Rojas
️️️️
И. Гомес
71'
Желтая карточка
И. Гомес
65'
Желтая карточка
Б. Алвес
65'
Замена
A. Galeano
️️️️
Г. Сара
64'
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
ГОЛ! 1:0!
М. Баби
Пас отдал
Варлей
58'
Желтая карточка
Л. Отавио
50'
Замена
М. Баби
️️️️
Кайке
46'
42'
Замена
Лео
️️️️
Ж. Торо
Желтая карточка
Р. Наварро
38'
29'
Красная карточка
Рейналдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
30
Кайке
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
97
Enio
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
33
Луан
ОП
3
Че Че
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
12
Сауло
ВР
42
Эндрю
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
35
Wendel Lessa
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
92
Пабло
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
4-3-4
16
Уго
4
Беневенуто
2
Варлей
22
Кевин
5
Отавио
30
Кайке
10
Назарио
9
Наварро
97
43
29
3-1-4-1-2
5
Арболеда
34
Алвес
6
Рейналдо
33
Луан
8
Сара
17
Гомес
10
Лусиано
3
Че Че
44
Торо
18
20
9
Наварро
30
Наскименто
30
Наскименто
9
Наварро
5
Отавио
24
Баррандегуй
24
Баррандегуй
5
Отавио
30
Кайке
17
Баби
17
Баби
30
Кайке
2
Варлей
18
18
2
Варлей
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
44
Торо
3
Лео
3
Лео
44
Торо
34
Алвес
15
15
34
Алвес
17
Гомес
7
7
17
Гомес
8
Сара
21
21
8
Сара
Остались в запасе
Ботафого
Сан-Паулу
12
Сауло
ВР
42
Эндрю
ВР
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
35
Wendel Lessa
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Пабло
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
12
Сауло
ВР
42
Эндрю
ВР
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
35
Wendel Lessa
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Пабло
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Ботафого - Сан-Паулу
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Ботафого
Сан-Паулу
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+