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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Васко да Гама
Коринтианс - Васко да Гама: обзор матча 21 февраля 2021
Коринтианс
21.02.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Васко да Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Васко да Гама
86'
Желтая карточка
M. Júnior
78'
Замена
T. Reis
️️️️
Г. Кано
78'
Замена
M. Júnior
️️️️
Карлиньос
Замена
Р. Отеро
️️️️
М. Витал
74'
68'
Замена
Г. Пек
️️️️
Я. Пикачу
60'
Замена
Y. Catatau
️️️️
Т. Магно
60'
Замена
J.
️️️️
Андрей
Замена
Жо
️️️️
Л. Натель
59'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Á. Araos
46'
Замена
M.
️️️️
Фагнер
46'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Г. Силва
35'
31'
Желтая карточка
Т. Магно
Желтая карточка
Фагнер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
22
Яго Пикачу
ПП
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
21
Жо
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
77
Габриэл Пек
ПВ
23
Tiago Reis
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
4-3-1-2
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
21
Жемерсон
4
Жил
6
Габриэль
17
Рамиро
10
Витал
19
Силва
19
Натель
32
3-1-1-1-5
36
Грака
3
Лео Матос
17
Энрике
7
Андрей
22
Пикачу
11
Магно
16
11
Карлиньос
14
Кано
15
5
32
26
Касарес
26
Касарес
32
10
Витал
11
Отеро
11
Отеро
10
Витал
19
Силва
11
Перейра
11
Перейра
19
Силва
19
Натель
21
Жо
21
Жо
19
Натель
23
Фагнер
2
2
23
Фагнер
14
Кано
23
23
14
Кано
7
Андрей
50
50
7
Андрей
11
Карлиньос
33
33
11
Карлиньос
22
Пикачу
77
Пек
77
Пек
22
Пикачу
11
Магно
38
38
11
Магно
Остались в запасе
Коринтианс
Васко да Гама
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Лукас Питон
ЛЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Луан
АП
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
30
Нето Боржес
ЛЗ
8
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Лукас Питон
ЛЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Луан
АП
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
30
Нето Боржес
ЛЗ
8
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Коринтианс - Васко да Гама
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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