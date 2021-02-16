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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Брагантино
Спорт Ресифи - Брагантино: обзор матча 16 февраля 2021
Спорт Ресифи
16.02.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Брагантино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Брагантино
Желтая карточка
M. Silva
85'
84'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Морато
83'
Замена
C.
️️️️
Итало
Замена
R.
️️️️
T. Neves
83'
Замена
Микаэл
️️️️
D.
83'
71'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Рамирес
70'
Замена
L.
️️️️
Т. Куэльо
Замена
Л. Джуба
️️️️
H.
63'
Замена
M. AraÃºjo
️️️️
B.
63'
Желтая карточка
B.
54'
Замена
R. Prata
️️️️
E.
42'
Желтая карточка
Я. Майдана
35'
9'
Замена
Морато
️️️️
B. Tubarão
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
0
Dalberto
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
33
Клаудиньо
АП
4
Ligger
ЦФ
31
Raul
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
39
Gustavo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
53
Морато
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
2-2-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
10
12
77
9
0
18
15
3-1-2-4
1
Клейтон
13
Адерлан
15
Бруно
36
Кандидо
7
Рамирес
33
Клаудиньо
28
Куэльо
15
Итало
20
31
4
0
87
Микаэл
87
Микаэл
0
2
23
23
2
9
46
Джуба
46
Джуба
9
10
20
20
10
18
8
8
18
20
53
Морато
53
Морато
20
28
Куэльо
0
0
28
Куэльо
Морато
9
Уртадо
9
Уртадо
Морато
15
Итало
19
19
15
Итало
7
Рамирес
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
7
Рамирес
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Брагантино
39
Gustavo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
28
Рикардо Риллер
ОП
31
Vitinho
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
39
Gustavo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
Остались в запасе
26
Веверсон
ЛЗ
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
28
Рикардо Риллер
ОП
31
Vitinho
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Спорт Ресифи - Брагантино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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