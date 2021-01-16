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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Гремио
Палмейрас - Гремио: обзор матча 16 января 2021
Палмейрас
16.01.2021, суббота, 03:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
33'
Р. Вейга
88'
D. Souza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Гремио
Желтая карточка
Л. Лима
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:1!
D. Souza
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
87'
81'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Алиссон
81'
Замена
M.
️️️️
Матеузиньо
Замена
Л. Лима
️️️️
Р. Вейга
80'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Виллиан
80'
Желтая карточка
М. Роша
76'
74'
Желтая карточка
В. Каннеман
73'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
Тасиано
Замена
Б. Кушчевич
️️️️
А. Эмпереур
69'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Рони
69'
Желтая карточка
Б. Лопес
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
Пас отдал
Рони
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
20
Emerson Santos
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
25
Алиссон
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
10
Густаво Скарпа
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
34
Ramon César
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Robinho
ЦП
46
Isaque
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
4-1-3-2
1
Вевертон
6
Винья
13
Луан
33
Эмпереур
14
Роша
93
Зе Рафаэль
33
Рони
23
Вейга
77
Лопес
11
Виллиан
20
3-3-1-4
4
Каннеман
97
16
Барбоза
16
Тасиано
2
Матеузиньо
25
Алиссон
11
Пепе
7
21
4
1
33
Рони
4
Адриано
4
Адриано
33
Рони
33
Эмпереур
13
Кушчевич
13
Кушчевич
33
Эмпереур
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
11
Виллиан
10
Скарпа
10
Скарпа
11
Виллиан
23
Вейга
6
Лима
6
Лима
23
Вейга
16
Тасиано
19
Пиньярес
19
Пиньярес
16
Тасиано
2
Матеузиньо
8
8
2
Матеузиньо
25
Алиссон
19
Фернандо
19
Фернандо
25
Алиссон
Остались в запасе
Палмейрас
Гремио
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
34
Ramon César
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
46
Isaque
ЦФ
2
Вандерсон
ПЗ
37
Дарлан
ОП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
34
Ramon César
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
60
Fabrício
ЦФ
Остались в запасе
46
Isaque
ЦФ
2
Вандерсон
ПЗ
37
Дарлан
ОП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
11
Феррейра
ЛВ
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Палмейрас - Гремио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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