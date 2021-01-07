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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Баия
Гремио - Баия: обзор матча 07 января 2021
Гремио
07.01.2021, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Баия
54'
D. Souza
47'
A. Martins
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Баия
90'
Желтая карточка
Жилберто
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
Алиссон
87'
Желтая карточка
V.
86'
82'
Замена
Z.
️️️️
M. Bahia
81'
Замена
G. Novaes
️️️️
Даниэл
Замена
Д. Чурин
️️️️
D. Souza
79'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
J. Pyerre
70'
Замена
Дарлан
️️️️
Л. Силва
69'
68'
Желтая карточка
Росси
60'
Замена
Клайсон
️️️️
R.
ГОЛ! 1:1!
D. Souza
Пас отдал
Д. Барбоза
54'
51'
Желтая карточка
R.
Желтая карточка
Матеузиньо
51'
47'
ГОЛ! 0:1!
A. Martins
Пас отдал
J. Pablo Ramírez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
2
Матеузиньо
ЦП
25
Алиссон
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
2
Нино Параиба
ПЗ
94
Даниэл
АП
29
Ramon
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
Баия
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Клайсон
ЦП
31
Росси
ПВ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
72
Everson
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
4-1-2-1-3
16
Барбоза
4
Каннеман
97
2
Вандерсон
16
Силва
2
Матеузиньо
25
Алиссон
11
Пепе
1
7
21
1-1-5
1
Фридрих
2
Параиба
94
Даниэл
10
14
4
6
16
7
9
Чурин
9
Чурин
7
25
Алиссон
22
22
25
Алиссон
16
Силва
37
Дарлан
37
Дарлан
16
Силва
21
19
Пиньярес
19
Пиньярес
21
6
2
2
6
94
Даниэл
39
39
94
Даниэл
29
29
Клайсон
29
Клайсон
29
Остались в запасе
Гремио
Баия
11
Феррейра
ЛВ
4
Руан
ЦЗ
46
Isaque
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
72
Everson
ЦФ
31
Росси
ПВ
70
Fessin
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
30
Marco Antonio
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
11
Феррейра
ЛВ
4
Руан
ЦЗ
46
Isaque
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
Остались в запасе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
72
Everson
ЦФ
31
Росси
ПВ
70
Fessin
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
30
Marco Antonio
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гремио - Баия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
Баия
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
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