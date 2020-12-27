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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Коринтианс
Ботафого - Коринтианс: обзор матча 27 декабря 2020
Ботафого
27.12.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Коринтианс
34'
Х. Касарес
90+5'
М. Витал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Коринтианс
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Витал
85'
Замена
Марллон
️️️️
Х. Касарес
Замена
Руан
️️️️
Р. Форстер
79'
79'
Замена
Хавьер
️️️️
Рамиро
79'
Замена
Л. Питон
️️️️
Жо
76'
Желтая карточка
Рамиро
Желтая карточка
Ã. Bessa
75'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
C.
71'
70'
Замена
Л. Натель
️️️️
Г. Силва
70'
Замена
М. Витал
️️️️
Р. Отеро
Замена
А. Лекарос
️️️️
З. Велисон
59'
Замена
С. Калу
️️️️
В. Луис
46'
Замена
М. Баби
️️️️
Варлей
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Касарес
Пас отдал
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
17
Рамиро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Ботафого
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
30
Матеус Наскименто
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
21
Lucas Campos
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Коринтианс
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
40
Guilherme
ЦФ
3-3-1-3
4
Кану
2
Варлей
13
Форстер
12
Луис
28
Велисон
4
Беневенуто
8
Кайо
18
Рауль
8
12
4-4-1-1
22
Вальтер
4
Жил
21
Жемерсон
23
Фагнер
6
Сантос
26
Касарес
17
Рамиро
6
Габриэль
11
Отеро
19
Силва
21
Жо
28
Велисон
24
Лекарос
24
Лекарос
28
Велисон
13
Форстер
16
Руан
16
Руан
13
Форстер
2
Варлей
17
Баби
17
Баби
2
Варлей
8
10
10
8
12
Луис
8
Калу
8
Калу
12
Луис
21
Жо
6
Питон
6
Питон
21
Жо
19
Силва
19
Натель
19
Натель
19
Силва
17
Рамиро
39
Хавьер
39
Хавьер
17
Рамиро
26
Касарес
13
Марллон
13
Марллон
26
Касарес
11
Отеро
10
Витал
10
Витал
11
Отеро
Остались в запасе
Ботафого
Коринтианс
30
Матеус Наскименто
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
77
Carlos Renteria
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
21
Lucas Campos
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
40
Guilherme
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
37
Эвералдо
ЛВ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Луан
АП
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
30
Матеус Наскименто
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
77
Carlos Renteria
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
21
Lucas Campos
ЦФ
Остались в запасе
40
Guilherme
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
37
Эвералдо
ЛВ
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Луан
АП
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Ботафого - Коринтианс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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