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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сан-Паулу
Коринтианс - Сан-Паулу: обзор матча 14 декабря 2020
Коринтианс
14.12.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
25'
Р. Отеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Сан-Паулу
81'
Замена
Ч. Че
️️️️
Б. Алвес
80'
Замена
В. Буэно
️️️️
Бреннер
Замена
Л. Питон
️️️️
Р. Отеро
79'
79'
Замена
H.
️️️️
И. Гомес
Замена
Луан
️️️️
Х. Касарес
79'
Замена
М. Витал
️️️️
Рамиро
79'
Замена
Г. Силва
️️️️
Л. Натель
63'
52'
Желтая карточка
Д. Алвес
46'
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
44'
Замена
Пабло
️️️️
Лусиано
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Кантильо
42'
ГОЛ! 1:0!
Р. Отеро
Пас отдал
В. Кантильо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
17
Рамиро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
3
Че Че
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
4-5-1
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
4
Мендес
4
Жил
26
Касарес
11
Отеро
17
Рамиро
6
Габриэль
30
Кантильо
19
Натель
4-1-3-3
10
Алвес
5
Арболеда
34
Алвес
6
Рейналдо
33
Луан
8
Сара
17
Гомес
10
Лусиано
20
Бреннер
20
18
11
Отеро
6
Питон
6
Питон
11
Отеро
19
Натель
19
Силва
19
Силва
19
Натель
26
Касарес
7
Луан
7
Луан
26
Касарес
30
Кантильо
29
Камачо
29
Камачо
30
Кантильо
17
Рамиро
10
Витал
10
Витал
17
Рамиро
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
17
Гомес
15
15
17
Гомес
34
Алвес
3
Че Че
3
Че Че
34
Алвес
20
Бреннер
15
Буэно
15
Буэно
20
Бреннер
10
Лусиано
92
Пабло
92
Пабло
10
Лусиано
Остались в запасе
Коринтианс
Сан-Паулу
11
Габриэль Перейра
ПВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
12
Тиаго Коуто
ВР
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
11
Габриэль Перейра
ПВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
Остались в запасе
12
Тиаго Коуто
ВР
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коринтианс - Сан-Паулу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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