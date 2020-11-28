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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 28 ноября 2020
Палмейрас
28.11.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
8'
П. де Паула
35'
Г. Менино
50'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
Замена
А. Эмпереур
️️️️
Г. Скарпа
76'
Замена
Луан
️️️️
П. де Паула
75'
71'
Желтая карточка
Кристиан
Замена
Б. Лопес
️️️️
Л. Лима
70'
Желтая карточка
Г. Менино
67'
63'
Замена
Раванелли
️️️️
Эрик
63'
Замена
L. GonzÃ¡lez
️️️️
Л. Читтадини
Замена
Г. Силва
️️️️
З. Рафаэль
62'
Замена
Г. Верон
️️️️
Рони
62'
ГОЛ! 3:0!
Рони
Пас отдал
Г. Менино
50'
Желтая карточка
Данило
49'
46'
Замена
F.
️️️️
W.
46'
Замена
Л. Халтер
️️️️
Биссоли
ГОЛ! 2:0!
Г. Менино
Пас отдал
З. Рафаэль
35'
ГОЛ! 1:0!
П. де Паула
Пас отдал
Л. Лима
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
8
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
20
Emerson Santos
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
7
Биссоли
ЦФ
9
Walter
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
27
Габриэль Верон
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
11
Габриэл Силва
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
5
Лукас Халтер
ЦЗ
17
Жоржиньо
АП
12
Раванелли
АП
16
Bruno Leite
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вевертон
6
Винья
6
Лима
15
Гомес
12
де Паула
8
Данило
25
Менино
93
Зе Рафаэль
33
Рони
10
Скарпа
20
2-3-5
24
Бенто
5
Энрике
44
Хелено
18
Кристиан
18
Читтадини
14
Эрик
7
Биссоли
40
5
79
Кайзер
9
93
Зе Рафаэль
11
Силва
11
Силва
93
Зе Рафаэль
33
Рони
27
Верон
27
Верон
33
Рони
6
Лима
77
Лопес
77
Лопес
6
Лима
12
де Паула
13
Луан
13
Луан
12
де Паула
10
Скарпа
33
Эмпереур
33
Эмпереур
10
Скарпа
7
Биссоли
5
Халтер
5
Халтер
7
Биссоли
18
Читтадини
3
3
18
Читтадини
9
28
28
9
14
Эрик
12
Раванелли
12
Раванелли
14
Эрик
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
16
Bruno Leite
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
17
Жоржиньо
АП
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Остались в запасе
16
Bruno Leite
ЦФ
0
K. G. das Silva
ЦФ
17
Жоржиньо
АП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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