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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Брагантино
Ботафого - Брагантино: обзор матча 17 ноября 2020
Ботафого
17.11.2020, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Брагантино
44'
М. Баби
45+1'
Итало
86'
Клаудиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Брагантино
88'
Замена
Ф. Бруно
️️️️
Клаудиньо
Замена
D. Machado dos Santos Araujo
️️️️
Ã. Bessa
87'
Замена
С. Калу
️️️️
М. Баби
87'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Клаудиньо
75'
Замена
M. Jesus
️️️️
Р. Риллер
75'
Замена
C.
️️️️
Итало
73'
Желтая карточка
Хелиньо
Замена
Руан
️️️️
Б. Назарио
72'
71'
Желтая карточка
Л. Ортис
Замена
П. Рауль
️️️️
А. Кайо
66'
57'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Веверсон
57'
Замена
Хелиньо
️️️️
Т. Куэльо
45'
+1
Желтая карточка
Т. Куэльо
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Итало
Пас отдал
Р. Риллер
ГОЛ! 1:0!
М. Баби
Пас отдал
В. Луис
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
4
Keisuke Honda
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Ботафого
12
Сауло
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
5
Луис Отавио
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
16
Руан
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
53
Морато
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
4-1-3-3
12
Луис
4
Беневенуто
4
Кану
22
Кевин
28
Велисон
8
Кайо
10
Назарио
10
12
17
Баби
4
3-1-3-3
1
Клейтон
3
Ортис
13
Адерлан
26
Веверсон
28
Риллер
37
Артур
33
Клаудиньо
28
Куэльо
4
31
15
Итало
10
18
18
10
8
Кайо
18
Рауль
18
Рауль
8
Кайо
10
Назарио
16
Руан
16
Руан
10
Назарио
17
Баби
8
Калу
8
Калу
17
Баби
26
Веверсон
36
Кандидо
36
Кандидо
26
Веверсон
28
Куэльо
11
Хелиньо
11
Хелиньо
28
Куэльо
15
Итало
19
19
15
Итало
33
Клаудиньо
15
Бруно
15
Бруно
33
Клаудиньо
28
Риллер
10
10
28
Риллер
Остались в запасе
Ботафого
Брагантино
43
David Sousa
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
77
Carlos Renteria
ЦФ
2
Марсиньо
ПЗ
12
Сауло
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
53
Морато
ПВ
8
Uillian Correia
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
43
David Sousa
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
77
Carlos Renteria
ЦФ
2
Марсиньо
ПЗ
12
Сауло
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
53
Морато
ПВ
8
Uillian Correia
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Ботафого - Брагантино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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