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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Ботафого
Баия - Ботафого: обзор матча 09 ноября 2020
Баия
09.11.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ботафого
90+8'
R. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Ботафого
ГОЛ с пенальти! 1:0!
R.
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
М. Беневенуто
84'
Желтая карточка
Б. Назарио
81'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
D. Machado dos Santos Araujo
Замена
Алессон
️️️️
F.
77'
71'
Замена
С. Калу
️️️️
K.
70'
Замена
Л. Отавио
️️️️
З. Велисон
Замена
M. Antonio
️️️️
Ã.
68'
Желтая карточка
E.
62'
Замена
Жилберто
️️️️
Даниэл
61'
Замена
R.
️️️️
Росси
61'
Желтая карточка
Грегоре
32'
17'
Желтая карточка
М. Баби
15'
Замена
D. Machado dos Santos Araujo
️️️️
Г. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
7
Elias
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
12
Сауло
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
22
Kelvin
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
Рамирес
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Ботафого
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
2-1-2-5
1
Фридрих
29
Капишаба
2
Параиба
40
Грегоре
94
Даниэл
31
Росси
4
70
17
7
28
3-3-2-2
12
Сауло
22
Кевин
4
Беневенуто
4
Кану
8
Сантос
28
Велисон
12
Луис
8
Кайо
10
Назарио
17
Баби
22
17
30
30
17
70
77
Алессон
77
Алессон
70
31
Росси
10
10
31
Росси
94
Даниэл
9
Жилберто
9
Жилберто
94
Даниэл
28
Велисон
5
Отавио
5
Отавио
28
Велисон
8
Сантос
18
18
8
Сантос
10
10
22
8
Калу
8
Калу
22
Остались в запасе
Баия
Ботафого
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
17
Elton
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
16
Ronaldo
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
17
Elton
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
16
Ronaldo
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Остались в запасе
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Баия - Ботафого
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
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