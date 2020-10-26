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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Гремио
Атлетико Паранаэнсе - Гремио: обзор матча 26 октября 2020
Атлетико Паранаэнсе
26.10.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 2
Завершен
Гремио
44'
К. Эдуардо
56'
Т. Хелено (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Гремио
Замена
Ричард
️️️️
W.
79'
Замена
Л. Халтер
️️️️
П. Энрике
79'
74'
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Фернандо
Замена
Жоржиньо
️️️️
L. GonzÃ¡lez
68'
Замена
F.
️️️️
К. Эдуардо
68'
Желтая карточка
Кристиан
65'
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Хелено
Желтая карточка
Никао
53'
46'
Замена
Пепе
️️️️
Ã. Cardoso
ГОЛ! 1:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
Т. Хелено
44'
29'
Желтая карточка
Ã. Cardoso
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
5
Wellington
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Ричард
ОП
17
Жоржиньо
АП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
9
Walter
ЦФ
Гремио
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
4
Victor Ferraz
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
3-2-1-3
23
Сантос
16
Абнер
44
Хелено
5
Энрике
14
Эрик
18
Кристиан
11
Никао
79
Кайзер
3
5
4-2-2-2
10
Виктор
44
Брас
97
28
Орехуэла
33
Кортес
16
Силва
37
Дарлан
19
Фернандо
16
Тасиано
46
22
5
Энрике
5
Халтер
5
Халтер
5
Энрике
5
25
Ричард
25
Ричард
5
3
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
3
96
Эдуардо
28
28
96
Эдуардо
22
11
Пепе
11
Пепе
22
19
Фернандо
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Фернандо
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
13
Жандрей
ВР
15
Jaime Alvarado
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
16
Bruno Leite
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
9
Walter
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
77
Lucas Araujo
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
15
Jaime Alvarado
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
16
Bruno Leite
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
9
Walter
ЦФ
Остались в запасе
4
Victor Ferraz
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
77
Lucas Araujo
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Гремио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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