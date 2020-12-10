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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Ботафого
Сан-Паулу - Ботафого: обзор матча 10 декабря 2020
Сан-Паулу
10.12.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
4 : 0
Завершен
Ботафого
10'
Бреннер
27'
Бреннер
45+3'
Рейналдо (П)
90'
H.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Ботафого
ГОЛ! 4:0!
H.
Пас отдал
Бреннер
90'
Замена
Пабло
️️️️
Ч. Че
73'
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
73'
73'
Замена
А. Лекарос
️️️️
Б. Назарио
72'
Замена
Л. Отавио
️️️️
З. Велисон
65'
Замена
М. Баби
️️️️
П. Рауль
Замена
Р. Нестор
️️️️
Луан
58'
Замена
H.
️️️️
Г. Сара
57'
Замена
В. Буэно
️️️️
И. Гомес
57'
46'
Замена
Варлей
️️️️
С. Калу
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Рейналдо
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Р. Форстер
35'
Замена
Кевин
️️️️
L. Campos
34'
Красная карточка
М. Беневенуто
ГОЛ! 2:0!
Бреннер
Пас отдал
Лусиано
27'
11'
Желтая карточка
П. Рауль
ГОЛ! 1:0!
Бреннер
Пас отдал
Г. Сара
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Луан
ОП
3
Че Че
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Лусиано
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
4
Кану
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
21
Lucas Campos
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Ботафого
2
Варлей
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
3-1-4-3
6
Рейналдо
34
Алвес
5
Арболеда
33
Луан
3
Че Че
8
Сара
10
Лусиано
17
Гомес
20
Бреннер
18
20
4-1-2-4
2
Марсиньо
4
Беневенуто
13
Форстер
4
Кану
28
Велисон
10
Назарио
8
Кайо
8
Калу
18
Рауль
21
12
3
Че Че
92
Пабло
92
Пабло
3
Че Че
33
Луан
11
Нестор
11
Нестор
33
Луан
17
Гомес
15
Буэно
15
Буэно
17
Гомес
8
Сара
15
15
8
Сара
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
18
Рауль
17
Баби
17
Баби
18
Рауль
8
Калу
2
Варлей
2
Варлей
8
Калу
10
Назарио
24
Лекарос
24
Лекарос
10
Назарио
28
Велисон
5
Отавио
5
Отавио
28
Велисон
21
22
Кевин
22
Кевин
21
Остались в запасе
Сан-Паулу
Ботафого
3
Лео
ЦЗ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
19
Диего Коста
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
8
CÃcero
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
16
Руан
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
29
Diego Loureiro
ЦФ
10
Ãber Bessa
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
3
Лео
ЦЗ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
19
Диего Коста
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
Остались в запасе
8
CÃcero
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
16
Руан
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
29
Diego Loureiro
ЦФ
10
Ãber Bessa
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Сан-Паулу - Ботафого
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
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